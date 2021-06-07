Китай стремится запустить сеть 6G к 2030 году

Промышленный орган, поддерживаемый правительством Китая, только что выпустил официальный документ по 6G. В нем были подчеркнуты приложения нового поколения мобильных сетей и их потенциальные ключевые технологии.

В официальном документе также добавлено, что сети 6G могут даже предлагать скорость, в 10 раз превышающую пиковую скорость мобильных сетей 5G. Согласно а GlobalTimes отчета, документ наметил четкое руководство для всей отрасли и даже предложил фору по плану исследований и разработок для 6G. Одним из наиболее примечательных аспектов, отмеченных в официальном документе, были цели Китая по коммерческому запуску технологии к 2030 году.

Другими словами, это также означало бы еще одну техническую гонку между Китаем и США. Хотя, хотя США могут стремиться догнать Китай в телекоммуникационной отрасли следующего поколения, последнее, вероятно, снова возглавит эру 6G благодаря своему лидерству в 5G текущего поколения. Это также дало бы Китаю больше возможностей изменить глобальные технологические и экономические последствия следующего поколения телекоммуникаций.

В официальном документе добавлено, что услуги 6G также будут иметь три основных новых направления развития. Это иммерсивный, интеллектуальный и универсальный, а также восемь сценариев бизнес-приложений, таких как иммерсивное облачное XR, голографическая коммуникация, сенсорная взаимосвязь, интеллектуальная интерактивная коммуникация, цифровые двойники и глобальный охват. Исследовательский персонал China Mobile также сообщил GlobalTimes, что оператор связи тестирует терагерцовые волны и видимый свет в качестве возможных вариантов выбора спектра.

Источник — Astera.ru.