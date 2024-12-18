Китай продемонстрировал успешные испытания гиперзвукового беспилотника

Институт механики при Китайской академии наук впервые опубликовал видео испытаний гиперзвукового беспилотника, который разогнался до скорости 7 Махов и успешно приземлился.

Этот прототип предназначен для полетов на высотах выше обычных самолётов, но ниже спутников, и может использоваться для быстрой доставки грузов и научных исследований.

Макет беспилотника был представлен два года назад на авиационном салоне в Чжухае. В финальном варианте он сможет преодолевать расстояние до 8000 км, перевозить до 600 кг полезной нагрузки. Разработка началась в 2018 году, а первые успешные испытания прошли в ноябре 2021 года.

Испытания проводились с воздушным стартом: беспилотник поднимался на воздушном шаре, затем сбрасывался, развивая скорость при пикировании.

После этого он запускал двигатели и переходил на горизонтальный полет, успешно приземляясь на подготовленную полосу для следующих испытаний.