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Китай обошел санкции США благодаря геймерам

Автор На чтение 1 мин Просмотров 14 Опубликовано

В результате запрета властей США на поставку игровых и специализированных видеокарт в Китай, китайские компании перешли на использование Nvidia GeForce RTX 4090 в ускорителях для искусственного интеллекта. По информации портала WCCFTech, за последний месяц около 50 тысяч флагманских геймерских видеокарт были переделаны для работы в качестве ускорителей.

Процесс адаптации включает демонтаж видеокарт, извлечение графических процессоров и видеопамяти GDDR6X, а затем сборку их в специальные корпуса с мощными вентиляторами для охлаждения.

Хотя производительность таких ускорителей может быть немного ниже специализированных решений, таких как H100, A100, H800 или A100, они стали рабочим вариантом для разработчиков в условиях санкций.

Эксперты отмечают, что массовые закупки GeForce RTX 4090 со стороны Китая привели к дефициту этих видеокарт в остальном мире и способствовали росту розничных цен.

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