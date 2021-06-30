В последние годы США отстают от Европы в Китае по производству электромобилей. А теперь новый отчет показал, что разрыв между США и этими регионами еще больше увеличился.

Согласно отчету, новости получены из нового исследования Международного совета по чистому транспорту, которое обнаружило, что разрыв увеличился с 2017 по 2020 год. Исследование показало, что количество электромобилей, произведенных в период с 2010 по 2020 год было более 10 миллионов единиц. Кроме того, на конец 2017 года американские автопроизводители произвели около 20 процентов мировых запасов. Хотя в 2020 году этот показатель упал до 18 процентов от общего количества электромобилей, произведенных с 2010 года.

С другой стороны, за этот период выросла доля производства в Европе и Китае. Совет также добавил, что одним из основных факторов, которые привели к различиям, была разница в государственной политике, продвигающей электромобили на автомобильном рынке. Ник Лютси, программный директор ICCT, добавил, что «рост производства электромобилей происходит там, где существует сильная национальная политика, направленная на стимулирование рынка. Сотни миллиардов долларов лежат на столе, а Соединенные Штаты даже не потрудились поднять стул».

В течение того же 10-летнего периода Китай был крупнейшим производителем электромобилей в мире, и на его долю приходилось 44 процента всех произведенных электромобилей. Это означало 4,6 миллиона единиц как для производства, так и для продаж. Между тем, Европа производила около 25 процентов от общего объема электромобилей, производя 2,6 миллиона единиц и продав 3,2 миллиона единиц. Более высокие продажи за рубежом даже привели к тому, что американский производитель электромобилей Tesla открыл свои магазины в зарубежных странах, таких как Китай.

Источник — Astera.