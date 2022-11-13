Kickstarter: в США создали два классических и очень маленьких телевизора

На площадке коллективного финансирования стартовал сбор средств на два очень маленьких телевизора, выполненных в классическом варианте.

Модели называются TinyTV и это телевизоры размером с брелок, в которых установили крошечные цветные экраны с разрешением меньше, чем у современных смарт-часов.

TinyTV 2 получил экран с разрешением 216х135 пикселей и поддержкой 65 тыс. цветов. Для загрузки видео в телевизоре есть порт USB-C, чрез него происходит и зарядка устройства. Встроенной памяти в TinyTV 2 8 ГБ, аккумулятор на 150 мАч, его хватит на 10 часов работы.

В TinyTV Mini диагональ экрана 0,6-дюйма с разрешением 64х64 пикселя, и для этого ТВ предусмотрена специальная программа для конвертации роликов под такое разрешение.

TinyTV можно заказать за 49 долларов, их поставки первым покупателям начнутся только в 2023 году.