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Киберпреступники выложили в Сеть базу клиентов сервиса Tutu.ru

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В сети обнаружили утечку данных пользователей сервиса «Туту.ру», об этом написал Telegram-канал «Утечки информации». Ранее этот канал сообщал об утечке данных ряда российских сервисов.
В этот раз в открытом доступе оказались данные пользователей популярного сервиса, сообщается, что в базе содержится 2 627 166 строк.

В них указаны номера телефонов, ФИО, данные о покупке билетов на транспорт и электронные адреса.

Опубликованный файл носит название TutuBusorders, и как сообщили на Telegram-канале, хакеры еще получили пароли пользователей и заказы, но публиковать их не стали.

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