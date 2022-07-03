Киберпреступники выложили в Сеть базу клиентов сервиса Tutu.ru

В сети обнаружили утечку данных пользователей сервиса «Туту.ру», об этом написал Telegram-канал «Утечки информации». Ранее этот канал сообщал об утечке данных ряда российских сервисов.

В этот раз в открытом доступе оказались данные пользователей популярного сервиса, сообщается, что в базе содержится 2 627 166 строк.

В них указаны номера телефонов, ФИО, данные о покупке билетов на транспорт и электронные адреса.

Опубликованный файл носит название TutuBusorders, и как сообщили на Telegram-канале, хакеры еще получили пароли пользователей и заказы, но публиковать их не стали.