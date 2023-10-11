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Киберпреступники стали охотиться за медицинскими данными граждан России

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По сообщениям анонимного источника, киберпреступникам удалось получить доступ к медицинским данным российских потребителей. В частности, заявлялось о похищении информации из крупной компании по ДНК-тестированию 23andMe.

Продажа данных предлагалась партиями от 100 до 100 тысяч профилей. Представители 23andMe подтвердили, что некоторые аккаунты ее пользователей были связаны с сервисом для поиска генетических родственников DNA Relatives.

По их словам, похищенной могла стать и информация об отношениях родства между пользователями. Компания проводит внутреннее расследование инцидента. Таким образом, киберпреступники, возможно, заполучили чувствительные медицинские данные россиян.

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