Киберпреступники стали охотиться за медицинскими данными граждан России

По сообщениям анонимного источника, киберпреступникам удалось получить доступ к медицинским данным российских потребителей. В частности, заявлялось о похищении информации из крупной компании по ДНК-тестированию 23andMe.

Продажа данных предлагалась партиями от 100 до 100 тысяч профилей. Представители 23andMe подтвердили, что некоторые аккаунты ее пользователей были связаны с сервисом для поиска генетических родственников DNA Relatives.

По их словам, похищенной могла стать и информация об отношениях родства между пользователями. Компания проводит внутреннее расследование инцидента. Таким образом, киберпреступники, возможно, заполучили чувствительные медицинские данные россиян.