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Киберэксперт Мышинский: Спецслужбы США без особого труда следят за владельцами iPhone

Автор На чтение 1 мин Просмотров 8 Опубликовано

iPhone считаются очень защищенными смартфонами, но даже через них можно следить за пользователями.
По мнению председателя совета ассоциации цифровой трансформации Юрия Мышинского, в операционной системе iOS для «яблочных» смартфонов и планшетов очень много встроенных элементов, которые согласованы с американскими спецслужбами.

Помимо этого Apple пользователям навязывает свое облачное хранилище iCloud, через которое идет восстановление смартфона, его резервные копии и синхронизация ряда важных для пользователя данных.

Мышинский отметил, что слежку могут делать не только через смартфон, также это можно делать через социальные сети и почту, и неважно с какого устройства будет подключение.

Спецлужбы могут выследить даже если пользователь использует VPN и TOR просто для них потребуется больше времени, чтобы определить местоположения человека.

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