Киберэксперт Мышинский: Спецслужбы США без особого труда следят за владельцами iPhone

iPhone считаются очень защищенными смартфонами, но даже через них можно следить за пользователями.

По мнению председателя совета ассоциации цифровой трансформации Юрия Мышинского, в операционной системе iOS для «яблочных» смартфонов и планшетов очень много встроенных элементов, которые согласованы с американскими спецслужбами.

Помимо этого Apple пользователям навязывает свое облачное хранилище iCloud, через которое идет восстановление смартфона, его резервные копии и синхронизация ряда важных для пользователя данных.

Мышинский отметил, что слежку могут делать не только через смартфон, также это можно делать через социальные сети и почту, и неважно с какого устройства будет подключение.

Спецлужбы могут выследить даже если пользователь использует VPN и TOR просто для них потребуется больше времени, чтобы определить местоположения человека.