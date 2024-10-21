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Киберэксперт Магомедов: сообщения в мессенджере WhatsApp от незнакомцев ведут к взлому

Автор На чтение 1 мин Просмотров 6 Опубликовано

Пользователей WhatsApp* предупредили об опасности, которую несут сообщения от неизвестных им отправителей.

Об этом предупредил специалист по кибербезопасности Шамиль Магомедов в беседе с DEITA. По его словам, россиянам необходимо настороженно относиться к получению сообщений от незнакомцев.

Особенно опасны сообщения с «гифками», текстовыми файлами и ссылками, которые могут содержать вредоносное ПО. Вирусы активируются сразу же после открытия сообщений. Шпионское ПО способно предоставлять доступ к установленным приложениям.

Специалист по кибербезопасности Шамиль Магомедов рекомендует не открывать подозрительные сообщения и удалять их, помечая как спам.

Эксперт подчеркивает, что единственным надежным способом защиты данных является радикальный подход к безопасности. Пользователям WhatsApp* стоит быть внимательными и не рисковать своей конфиденциальностью.

*** — WhatsApp принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в России.

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