Киберэксперт Курочкин: никто не установит программу, которая скриншотит экран

В России была разработана нейросеть, способная быстро распознавать сообщения от мошенников.

С помощью искусственного интеллекта эта программа делает снимки экрана каждые 15 секунд и анализирует уведомления и текст сообщений, предупреждая пользователей о потенциальных угрозах. Один из экспертов по кибербезопасности, Алексей Курочкин, высказал свою точку зрения на эффективность такой технологии.

Курочкин отметил, что нейросеть всегда оперирует на основе имеющихся знаний, поэтому теоретически это возможно. Однако он заявил, что ранее не слышал о подобной разработке. Он считает, что для достижения успеха с такой нейросетью важно постоянно обновлять информацию о новых видах мошенничества, чтобы алгоритм мог определять, на что нужно обратить внимание.

Эксперт также указал на некоторые сложности с использованием скриншотов экрана каждые 15 секунд для анализа сообщений и определения спама. Он отметил, что для этого сообщения должны полностью отображаться на экране, что не всегда бывает, так как многие пользователи отключают эту функцию. Кроме того, он поднял вопрос о безопасности, поскольку такой подход может привести к утечке конфиденциальных данных.

Курочкин также выразил сомнения относительно практической целесообразности такой программы, особенно учитывая возможные проблемы с доверием к разработчикам и их сотрудникам. Он считает, что подобная технология пока больше похожа на футуристическую идею.