Киберэксперт Большаков: мошенники стали действовать по-новому

Эксперт по кибербезопасности назвал новые схемы мошенничества, которые набирают популярность.

Максим Большаков, руководитель направления кибербезопасности EdgeЦентр, в интервью RT рассказал о нарастающих мошеннических схемах.

Он отметил, что преступники всё чаще атакуют банковские API, находя уязвимости в системах, что позволяет им получить доступ к клиентским данным и изменять транзакции.

Большаков также упомянул о вредоносных браузерных расширениях, которые выглядят полезными, но на самом деле перехватывают информацию на банковских сайтах.

Ещё одной угрозой являются мошенничества через голосовые помощники, где злоумышленники могут имитировать голос для выполнения финансовых команд.

Эксперт предупредил о рисках при использовании публичных Wi-Fi сетей и атаках на банкоматы. Он также указал на поддельные приложения для кибербезопасности, которые могут привести к утечке личных данных. Большаков выделил социальную инженерию, где мошенники используют утечки данных для более доверительных атак.

Кроме того, он сообщил о схемах с фейковыми криптовалютными кошельками и о том, как мошенники могут обходить биометрическую защиту с помощью 3D-принтеров.

Специалист рекомендовал использовать адаптеры для зарядки без передачи данных, скачивать приложения только из проверенных источников и применять многофакторную аутентификацию для защиты своих данных.