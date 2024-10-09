Киберэксперт Бедеров назвал очевидные признаки взлома смартфона

Существует несколько признаков, которые могут указывать на взлом телефона. Один из первых сигналов — это возможная слежка, когда активируются датчики, такие как камера, микрофон или геолокация, без согласия пользователя. Если эти функции начинают работать без вашего ведома, стоит проверить разрешения приложений.

Другим признаком является быстрая потеря заряда аккумулятора или перегрев устройства. Это может свидетельствовать о наличии шпионского ПО.

Эксперт Игорь Бедеров в беседе с Известиями, порекомендовал анализировать интернет-трафик смартфона: если он изменяется, это может быть знаком установки вредоносного программного обеспечения.

Также стоит обратить внимание на то, если телефон самопроизвольно включается или выключается. Это может происходить из-за наличия «жучков» и требует лабораторной проверки, чтобы понять, как устройство ведет себя при различных условиях.

Бедеров также упомянул, что многие пользователи не всегда понимают, откуда берутся данные на их устройствах и могут ошибочно считать их следствием слежки.

Он напомнил о существовании услуг по взлому iCloud, которые продавались на черном рынке, предоставляя злоумышленникам доступ к личной информации пользователей.

Важно помнить, что разработчики приложений и операционных систем могут иметь информацию о вашем устройстве в зависимости от предоставленных разрешений.