Кибербуллинг: В России нашли, что беспокоит каждого третьего подростка

Кибербуллинг — это серьезная проблема, которая волнует многих подростков в России. Она оказалась наиболее актуальной в контексте цифровой безопасности.

Анализ запросов в поисковой системе «Яндекс» показал, что кибербуллинг стал самым популярным вопросом, интересующим подростков, составив 33% всех запросов. Это говорит о том, что многие подростки испытывают проблемы в онлайн-среде и нуждаются в информации о том, как реагировать и защитить себя.

Альянс по защите детей в цифровой среде использовал полученные данные для создания базы знаний под названием «ЦИФРАтека».

Эта база знаний предоставляет бесплатный доступ всем подросткам в формате веб-сервиса. Она содержит описание цифровых угроз, с которыми могут столкнуться подростки, а также советы экспертов по информационной безопасности о том, как решить эти проблемы.

Информационная безопасность в онлайн-среде является важной темой для подростков, и такие инициативы, как «ЦИФРАтека», помогают повысить осведомленность и защиту подростков от цифровых угроз, включая кибербуллинг.

Источник: Газета.ру.