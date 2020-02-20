Kia и Hyundai создали «умную» систему переключения передач

Корейский концерн собственными силами разработал предиктивную систему переключения передач.

Она работает на основе большого количества данных полученных с датчиков установленных в автомобиле.

Новая разработка получила название Information and Communication Technology (ICT) Connected Shift System, и как сказано в пресс-релизе, в дальнейшем ее будут устанавливать в серийные модели автомобилей Hyundai и Kia.

Предиктивная система переключения передач позволит экономить топливо и правильно выбирать режим движения в зависимости от дорожного покрытия и обстановки.

Представленная система использует данные полученные от камер, радаров и GPS, а также для работы задействована система искусственного интеллекта.

Вся информация обрабатывается в режиме реального времени.

Корейская разработка за счет интеллектуального переключения передач будет экономить не только топливо, но также увеличит комфорт.