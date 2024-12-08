Kia и Hyundai показали экзоскелет для рук, который в 2025 году будет использоваться на заводах

Южнокорейские автопроизводители представили экзоскелет X-ble Shoulder, который предназначен для поддержки рук.

В отличие от большинства экзоскелетов, которые усиливают ноги, этот «костюм» помогает снизить нагрузку на плечевые суставы, обеспечивая безопасность работников на производственных линиях.

X-ble Shoulder особенно полезен для задач, где руки нужно удерживать в поднятом положении, например, при ремонте автомобилей. Устройство увеличивает силу и выносливость верхней части рук, снижая нагрузку на плечи и дельтовидные мышцы на 60 и 30 процентов соответственно. Это делает длительную работу менее утомительной и уменьшает риск травм.

Экзоскелет работает без электроэнергии и использует «модуль компенсации мышц» для создания вспомогательной силы. Он способен выполнять до 700 000 циклов в год, что подходит для интенсивного использования. Базовая модель подходит для разных задач, а регулируемая версия может поднимать нагрузки до 3,7 кг.

X-ble Shoulder планируют внедрить на производственных линиях Kia и Hyundai в первой половине 2025 года, а на международном рынке он станет доступен в 2026 году.