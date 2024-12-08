Главная » Новости

Kia и Hyundai показали экзоскелет для рук, который в 2025 году будет использоваться на заводах

Автор На чтение 1 мин Просмотров 12 Опубликовано

Южнокорейские автопроизводители представили экзоскелет X-ble Shoulder, который предназначен для поддержки рук.

Kia и Hyundai показали экзоскелет для рук, который в 2025 году будет использоваться на заводах

В отличие от большинства экзоскелетов, которые усиливают ноги, этот «костюм» помогает снизить нагрузку на плечевые суставы, обеспечивая безопасность работников на производственных линиях.

X-ble Shoulder особенно полезен для задач, где руки нужно удерживать в поднятом положении, например, при ремонте автомобилей. Устройство увеличивает силу и выносливость верхней части рук, снижая нагрузку на плечи и дельтовидные мышцы на 60 и 30 процентов соответственно. Это делает длительную работу менее утомительной и уменьшает риск травм.

Kia и Hyundai показали экзоскелет для рук, который в 2025 году будет использоваться на заводах

Экзоскелет работает без электроэнергии и использует «модуль компенсации мышц» для создания вспомогательной силы. Он способен выполнять до 700 000 циклов в год, что подходит для интенсивного использования. Базовая модель подходит для разных задач, а регулируемая версия может поднимать нагрузки до 3,7 кг.

X-ble Shoulder планируют внедрить на производственных линиях Kia и Hyundai в первой половине 2025 года, а на международном рынке он станет доступен в 2026 году.

Поделиться с друзьями
ASTERA

Выходные данные

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 72545 от 20.03.2018

Учредитель: Харитонов Константин Николаевич.

Главный редактор: Чухутова Мария Николаевна.

Телефон редакции: +7 (937) 396-77-86

Электронный адрес редакции: redactor@astera.ru

По вопросам рекламы: adv@astera.ru.

Проект агентства sorcmedia.ru

© 2024 ASTERA 18+
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.