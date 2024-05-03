Keychron представила очень легкую беспроводную мышь для геймеров с автономностью 70 часов

Компания Keychron представила новую беспроводную мышь M7, которая предназначена для геймеров-правшей и продуктивных пользователей. Она отличается сверхлегким дизайном и многофункциональными возможностями.

M7 разработана специально для удобства работы правой рукой и весит всего 63 грамма, что делает ее идеальным выбором для длительного использования. Мышь доступна в классическом черно-белом цветовом исполнении.

M7 обладает частотой опроса 1000 Гц, что обеспечивает низкую задержку во время игр. Она предлагает различные варианты подключения, включая беспроводное соединение 2,4 ГГц, Bluetooth и проводное подключение с помощью приемников Type-A и Type-C, которые поставляются в комплекте.

Мощность M7 обеспечивается высококлассным сенсором PixArt PAW3395, который обеспечивает точность и быструю реакцию. Частота опроса 1000 Гц гарантирует минимальную задержку для мгновенных игровых действий и точного управления курсором.

Программное обеспечение Keychron Engine, доступное для Windows и macOS, позволяет настраивать кнопки, макросы, расстояние отрыва, частоту опроса и настройки DPI, чтобы они идеально соответствовали стилю игры или рабочему процессу. M7 оснащена микропереключателями Huano blue shell pink dot, рассчитанными на 80 миллионов нажатий.

Встроенный аккумулятор емкостью 600 мАч обеспечивает 70 часов использования без необходимости зарядки. Кнопки в нижней части мыши позволяют в реальном времени регулировать DPI и частоту опроса.

Модель M7 на данный момент не доступна на зарубежных веб-сайтах Keychron, но она представляет перспективный вариант на рынке беспроводных мышей.