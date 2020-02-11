Керамический смартфон Xiaomi Mi Mix 2S продают в РФ за полцены

Керамический смартфон Xiaomi Mi Mix 2S продают в РФ за полцены11.02.2020 15:00
11 февраля с 18:00 по 20:59 по московскому времени на сайте Xiaomi с большой скидкой будет предлагаться керамическая версия смартфона Xiaomi Mi Mix 2S.
В указанный период смартфон можно будет заказать со скидкой в 16 тыс. рублей.
Рекомендованная розничная цена модели составляет 34 990 рублей, и это за версию с 6 ГБ оперативной и 64 ГБ встроенной памяти.
Напомним, Xiaomi Mi Mix 2S на рынке доступен с 2018 года.
Завтра китайская компания запланировала скидки на Redmi 7 и Redmi Note 7, которые можно будет приобрести дешевле на 2 500 и 3 000 рублей соответственно.
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