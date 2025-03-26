Keenetic признала утечку данных: пользователям нужно сменить пароль

Компания Keenetic, производитель роутеров, сообщила о значительной утечке данных пользователей. В марте 2023 года независимый исследователь в области ИТ-безопасности уведомил компанию о возможном несанкционированном доступе к базе данных мобильного приложения Keenetic.

После проверки проблема была устранена, и исследователь заверил, что не делился данными и уничтожил их. Keenetic сообщила, что до конца февраля 2025 года не было никаких признаков компрометации базы данных. Однако недавно команда Cybernews получила информацию об утечке от анонимного источника, которая включала образцы данных.

Утечка затрагивает пароли Wi-Fi, конфигурации роутеров и служебные логи. Теперь компания была вынуждена признать этот факт и предупредить пользователей на своём сайте.

Злоумышленники с доступом к данным могут проникнуть в домашние и корпоративные сети. Большинство пострадавших пользователей из России — данные показывают, что это более 943 000 русскоязычных, 39 472 англоязычных и 48 384 турецкоязычных пользователей.

Клиентам рекомендуется сменить пароли для важных аккаунтов и Wi-Fi сети, а также провести мониторинг сетевой активности. Подробные инструкции по минимизации рисков опубликованы на сайте Keenetic.

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