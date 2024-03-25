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Каждый второй житель КНР активно пользуются 5G-интернетом

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Министерство промышленности и информационных технологий Китая отметило стабильный рост отрасли связи в начале этого года.

Количество пользователей сети 5G достигло 851 миллиона человек, что составляет около половины всех пользователей мобильной связи.

Общее число пользователей мобильных телефонов у трех основных операторов и Китайского радио и телевидения достигло 1,746 миллиарда, при этом доля пользователей 5G составила 48,8%.

Объем мобильного интернет-трафика также увеличился на 16,6% по сравнению с предыдущим годом и составил 48,76 миллиарда ГБ.

В настоящее время проводится развертывание сетей 5G-A, которые являются шагом к развитию 6G. Планируется, что в этом году сети 5G-A будут развернуты в более чем 300 городах с инвестициями свыше 200 миллионов долларов.

 

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