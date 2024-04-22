Каждый второй пользователь в России разбивал свой смартфон

По результатам исследования Hi-Tech Mail.ru, каждый второй россиянин (52%) разбивал свой смартфон. Из опрошенных, 17% не относили разбитые устройства в ремонт, 18% ремонтировали их только один раз, а 13% относили в ремонт два и более раза.

Относительно защиты смартфонов, самым популярным расходником для защиты дисплея является стекло, которое используют 38% опрошенных. Защитную пленку используют 30% респондентов, в то время как 32% не используют ни пленку, ни стекло.

Большинство опрошенных (67%) используют чехол для смартфона, причем 67% из них приобрели его отдельно, а только 14% используют комплектный аксессуар. 19% респондентов в настоящее время не используют чехол.

Среди причин покупки чехла, самой популярной является защита устройства от повреждений (83%), удобство использования (15%) и эстетический вид (2%).

При выборе аксессуаров для смартфона, 27% опрошенных ориентируются на отзывы других пользователей, 24% важна низкая цена, 22% предпочитают известные бренды или официальные аксессуары, а 27% не покупают аксессуары вообще.

Опрос проводился на страницах Hi-Tech Mail.ru с 16 по 18 апреля 2024 года и приняли участие 12 000 респондентов.