Каждый второй корпус iPhone выпущенный в Индии оказался бракованным

Смартфоны iPhone в Китае выпускают очень давно, сборку аппаратов организовали на нескольких предприятиях, и все они уже давно отработали производственные процессы, и способны делать качественную продукцию.

«Яблочные» смартфоны также собирают в Индии, в этой стране работает завод компании Foxconn, и как оказалось, на этом заводе до сих пор присутствует высокий процент брака.

Журналисты Financial Times сообщили о бракованных корпусах в 50% iPhone произведенных в Индии.

Напомним, Apple уже давно планирует увеличить производство в Индии, но низкое качество не дает выйти на запланированные объёмы.

Специалисты уверены, что если Apple не сможет решить проблемы на индийском заводе, то старт производства iPhone 15 может оказаться под угрозой, так как мощности китайских заводов может не хватить для удовлетворения спроса на новое поколение.