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Каждый третий житель России проводит со смартфоном более 4 часов в день

Автор На чтение 1 мин Просмотров 17 Опубликовано

Согласно исследованию компании «Ингосстрах» и Аналитического центра НАФИ, каждый третий россиянин использует смартфон более 4 часов в день, передают РИА Новости.

Каждый третий житель России проводит со смартфоном более 4 часов в день

Более 85% опрошенных пользуются гаджетами более 1 часа в день. Треть респондентов (31%) проводят около 1-2 часов, а четверть (24%) — от 3 до 4 часов.

Молодежь до 24 лет является самой активной, среди них каждый второй проводит с телефоном больше четырех часов. Также активно используют смартфоны неработающие россияне и женщины.

Наиболее популярными приложениями оказались мессенджеры, новостные и видео-сервисы, социальные сети, банковские приложения и электронная почта. Более 40% россиян заходят в мессенджеры более 5 раз в день, 17% делают это от 5 до 10 раз, а 16% — более 20 раз.

Пользователи также активно открывают мобильные игры, стриминговые сервисы и приложения для навигации и покупок. Приложения для здоровья, отслеживания общественного транспорта и планировщики задач используются реже, в основном один раз в неделю или реже.

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