Согласно опросу kp.ru, корейские телефоны Samsung пользуются наибольшей популярностью среди россиян и имеют 29% долю среди граждан.

То есть каждый третий житель России пользуется смартфонами от Samsung.

Китайские телефоны Xiaomi выбирают 25% опрошенных, а iPhone занимает третье место среди популярности, с 22% ответов.

15% респондентов предпочитают китайские смартфоны брендов Huawei и Honor, а остальные 9% выбрали вариант «другое», включая смартфоны Nokia, кнопочные телефоны и малоизвестные бренды.