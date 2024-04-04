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Каждый третий житель России пользуется смартфонами от Samsung

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Согласно опросу kp.ru, корейские телефоны Samsung пользуются наибольшей популярностью среди россиян и имеют 29% долю среди граждан.

То есть каждый третий житель России пользуется смартфонами от Samsung.

Китайские телефоны Xiaomi выбирают 25% опрошенных, а iPhone занимает третье место среди популярности, с 22% ответов.

15% респондентов предпочитают китайские смартфоны брендов Huawei и Honor, а остальные 9% выбрали вариант «другое», включая смартфоны Nokia, кнопочные телефоны и малоизвестные бренды.

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