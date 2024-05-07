Каждый третий житель РФ слушает радио и чаще всего в автомобиле

Исследование, проведенное Hi-Tech Mail.ru, показало, что каждый третий россиянин слушает радио ежедневно. Опрос, который проходил с 3 по 6 мая 2024 года на страницах сайта, привлек участие 6 400 респондентов.

Согласно результатам опроса, 30% россиян слушают радио каждый день, 13% несколько раз в неделю, а 9% несколько раз в месяц. Однако почти половина опрошенных (48%) вообще не слушает радио.

Утром и днем радио слушают одинаковое количество респондентов — 44%. Вечером этим занимаются только каждый десятый (10%), а ночью всего лишь 2%.

Среди мест, где россияне предпочитают слушать радио, самым популярным является автомобиль (35%). В домашних условиях радио слушает 25% опрошенных, на работе — 14%, по пути на работу — 12%, а на даче — 9%. Во время прогулки радио включают 3% респондентов, а в спортзале — лишь 2%.

Музыка остается самым популярным контентом для слушателей радио. 25% респондентов включают радио для прослушивания новостей, а 9% предпочитают познавательные программы.

По данным исследования, наиболее популярным устройством для прослушивания радио является медиасистема автомобиля (33%). Каждый четвертый респондент использует радиоприемник или радиобудильник (25%), а на гаджетах (смартфоне, ноутбуке, умной колонке) радио включают 34% опрошенных.