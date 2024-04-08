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Каждый шестой россиянин тратит на интернет больше 10 часов

Автор На чтение 1 мин Просмотров 6 Опубликовано

Исследование Hi-Tech Mail.ru показало, что до 40% россиян проводят в интернете от 3 до 5 часов в день. Каждый третий гражданин страны (31%) проводит в сети от 5 до 10 часов, а 17% респондентов заявили, что ежедневно тратят на интернет не менее 10 часов как для работы, так и для личных целей.

Интересно, что только 13% россиян проводят в интернете менее двух часов в день. Аналитики также обнаружили, что мужчины проводят в интернете больше времени, чем женщины.

Исследование также выявило, что наиболее популярными причинами для доступа в интернет являются работа и чтение новостей. Просмотр контента в медиа и социальных сетях занимает третье место по популярности, а игры и онлайн-общение замыкают Топ-5.

Согласно данным аналитиков, компьютеры и ноутбуки остаются самыми удобными устройствами для доступа в интернет, которыми пользуется 65% россиян. 33% предпочитают использовать в первую очередь смартфоны, в то время как только 2% респондентов выбирают планшеты в качестве основного устройства для доступа в сеть.

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