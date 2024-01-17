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Каждый пятый российский ПК-геймер использует игровой магазин VK Play

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В России опубликовали статистику по использованию игровых сервисов, из которой стало известно о наиболее востребованных сервисах.

По результатам опроса, проведенного аналитиками онлайн-школы XYZ, на который ссылается «Газета.ру«, выяснилось, что в России каждый четвертый (24%) ПК-геймер предпочитает использовать игровой магазин VK Play, который установлен у 24% российских геймеров и занимает четвертое место по популярности среди игровых платформ.

На первом месте по популярности оказался Steam, который установлен у 96% российских любителей игр. На втором месте по популярности оказался Epic Games Store. Он был установлен у 78% российских игроков и привлекает разработчиков более выгодными условиями распределения доходов, а также периодически предлагает бесплатные игры пользователям.

Третье место занял Battle.net, который установлен у 40% российских геймеров. Этот сервис является центральной платформой для игр Blizzard, таких как World of Warcraft, StarCraft, Diablo, Hearthstone и Overwatch.

Пятую позицию занимает сервис Origin, разработанный компанией Electronic Arts, установленный у 22% геймеров.

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