Каждая четвертая страна в мире примет участие в AI Journey 2020

Индия занимает первое место среди зарубежных стран по количеству регистраций на «Путешествие по искусственному интеллекту (ИИ)» — международную конференцию по искусственному интеллекту и науке о данных, которую намечено провести онлайн с 3-5 декабря 2020 года. В прошлом году Индия была не присутствовал на мероприятии. Мероприятие организовано Сбербанком России в сотрудничестве с ведущими отечественными и зарубежными технологическими компаниями.

В этом году побит рекорд по количеству участников из-за пределов России. По сравнению с 105 иностранными гостями из 34 стран в 2019 году, в этом году мероприятие привлекло людей из 58 стран.

Помимо Индии, страны, включая Перу, Португалию, Грецию, Кению, Гана и ряд других стран, присоединятся к людям из Великобритании, Германии, Израиля, ОАЭ, Ирландии, Италии, Китая, США, Австралии, Бразилии, стран Балтии. и Франция, которые участвовали в AI Journey 2019.

По словам Александра Ведяхина, первого заместителя председателя правления Сбербанка: «В мероприятии намерены принять участие специалисты из каждой четвертой страны мира».

Согласно официальному сообщению Сбербанка, AI Journey является крупнейшей платформой, на которой можно найти всю актуальную информацию об искусственном интеллекте и его применении в России и за рубежом.

Ожидается, что в качестве докладчиков примут участие около 200 ведущих российских и международных экспертов, в том числе Майк Дэвис, директор лаборатории нейроморфных вычислений Intel; Лоренс ван дер Маатен, директор по исследованиям, Facebook AI Research, руководитель сайта в Нью-Йорке; и Юрген Шмидхубер, директор лаборатории швейцарской лаборатории искусственного интеллекта IDSIA.

В этом году будет онлайн-конкурс AI; AI Journey Junior, онлайн-конференция для учащихся средних и старших классов, интересующихся AI и DS. Кроме того, будет проходить трехдневная онлайн-конференция по решениям в области машинного обучения, компьютерного зрения, обработки естественного языка, нейроморфных и гетерогенных вычислений и многих других.