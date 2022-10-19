Кастомизируемый контроллер DualSense Edge для PS5 за 200$ выйдет 26 января

Новый контролер DualSense Edge будет предлагаться по цене 200 долларов. За такую сумму игрок получит уникальный геймпад, который готов к кастомизации.

DualSense Edge позволяет каждому игроку настроить контролёр под свои параметры, а для этого в комплекте есть разные накладки, задние кнопки в виде рычага и футляр. Отдельно можно будет еще купить сменные модули джойстиков, которые предложат по 20 долларов.

Геймпад позволяет настроить усилие на стиках и исключить мертвые зоны. Также пользователю доступно отключение отдельных кнопок или переназначение их на отдельные действия. Доступно еще и создание нескольких профилей управления.