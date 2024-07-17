Kaspersky полностью прекращает свою деятельность в США из-за новых санкций

«Лаборатория Касперского», российская компания по кибербезопасности и поставщик антивирусного программного обеспечения, приняла решение покинуть американский рынок. В связи с санкциями, наложенными на компанию, ее возможности для бизнеса в США стали непродуктивными.

Официально объявлено, что главный офис «Лаборатории Касперского» в США будет закрыт, и все сотрудники, работавшие там, будут уволены. Компания не разглашает точное число сотрудников, которые будут уволены, но заявляет, что это затронет менее 50 человек. Уволенные сотрудники уже получили выходное пособие, хотя его детали не разглашаются.

С 20 июля 2024 года «Лаборатория Касперского» постепенно прекращает свою деятельность в США и ликвидирует свои позиции в стране. Это решение соответствует окончательному решению Министерства торговли США, которое запретило продажу и распространение продуктов «Лаборатории Касперского» в стране.

Компания тщательно изучила и оценила влияние американского законодательства и приняла это трудное решение, так как ее возможности для бизнеса в США стали несостоятельными.

На официальном американском сайте «Лаборатории Касперского» уже приостановлена продажа всех их продуктов. Компания больше не будет осуществлять поддержку и распространение обновлений для приобретенного ПО в США.