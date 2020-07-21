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«Касперский» предупредил о вредоносном ПО под видом продуктов Netflix

21.07.2020 22:33

Хакеры для заражения компьютеров использовали файлы с названием популярных сериалов от компании Netflix.
Пресс-служба «Лаборатории Касперского» сообщила, что в период наблюдения было зафиксировано свыше 22 тыс. попыток заражения вредоносной программой компьютеров пользователей.

Хакеры для распространения своих шпионских программ использовали названия популярных сериалов.

Чаще всего в названиях фигурировали сериалы «Очень странные дела», «Ведьмак», «Половое воспитание», «Оранжевый — хит сезона».

Под такими названиями распространяли шпионские программы, которые способны удалять данные пользователя и следить за ним.

Специалисты еще зафиксировали ПО, маскирующиеся под популярные в России онлайн-сервисы.

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