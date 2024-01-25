Kasada: перекупщики приобрели тысячи VR-гарнитур Vision Pro

Команда специалистов, занимающихся борьбой с автоматическими ботами в интернете, отмечает, что перекупщики активно атаковали Apple для приобретения этих гарнитур, преодолевая различные технологии, задуманные для предотвращения спекуляции, рассказали в компании Kasada.

Аналитики Kasada изучили форумы перекупщиков и сайты с объявлениями и обнаружили, что тысячи гарнитур Apple Vision Pro были приобретены с целью перепродажи, а не для личного использования. Перекупщики использовали автоматические боты для массовой покупки Vision Pro.

Оказалось, что процедура сканирования Face ID, которая предполагалась как мера защиты от перекупщиков, на самом деле служила только для выбора размера гарнитуры.

Некоторым людям удалось приобрести большое количество гарнитур одновременно, исследователям известен случай, когда бот приобрел 1592 комплекта AR-очков.

Базовая версия Vision Pro стоит 3500 долларов, а перекупщики продавали гарнитуры с наценкой в среднем 2500 долларов.