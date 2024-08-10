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«Карты Apple» скоро могут появятся на Android-устройствах

Автор На чтение 1 мин Просмотров 6 Опубликовано

По информации портала Autoevolution, картографический сервис Apple, известный как Apple Maps, вскоре станет доступен не только для устройств на iOS.

После выхода бета-версии для Windows, компания, по слухам, планирует адаптировать приложение и для Android.

Это шаг направлен на увеличение числа пользователей Apple Maps и конкуренцию с Google Maps. В рамках этой стратегии Apple уже добавила новые функции, такие как информация об общественном транспорте в реальном времени (пока только для Токио).

В обновлении iOS 18 пользователи смогут добавлять пункты назначения в новое меню Library и оставлять к ним заметки.

О сроках выхода карт на Android-устройства информации пока нет.

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