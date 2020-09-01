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Видеокарта NVIDIA GeForce RTX 3090 вдвое опережает 2080 Ti в ряде игр

01.09.2020 10:36

Следующее поколение видеокарт NVIDIA GeForce RTX скоро появится, и некоторые просочившиеся тесты указывают на огромный прирост производительности для архитектуры Ampere. В зависимости от игры, RTX 3090 может быть более чем в 2 раза быстрее, чем RTX 2080 Ti при ультра настройках с включенным RTX.

Блогер @CyberCatPunk поделился двумя предполагаемыми слайдами с предстоящей презентации NVIDIA серии GeForce RTX 30, которая запланирована на завтра. На одном изображении RTX 3090 имеет 24 ГБ видеопамяти с тактовой частотой 19,5 Гбит/с, а также 5 248 ядер CUDA. На втором изображении показаны три теста, в которых RTX 3090 сравнивается с RTX 2080 Ti , нынешней ведущей видеокартой NVIDIA GeForce.

На изображении не указано, какое разрешение использовалось, но включение фразы «Ultra Settings» предполагает, что это 4K. Кроме того, был включен RTX, что является сокращением от Deep Learning Super Sampling (DLSS). Судя по всему, RTX 3090 будет более чем в 2 раза быстрее, чем RTX 2080 Ti в Control , в 2 раза быстрее в Minecraft RTX и примерно в 1,75 раза быстрее в Wolfenstein: Youngblood.

Видеокарта NVIDIA GeForce RTX 3090 вдвое опережает 2080 Ti в ряде игр

Ходят слухи, что NVIDIA также запустит завтра RTX 3070 и RTX 3080, поэтому мы должны увидеть некоторые приличные улучшения производительности этих карт по сравнению с текущим урожаем карт RTX. Еще неизвестно, выдержат ли эти изображения выдержку, но завтрашнее специальное событие GeForce, в любом случае, будет незабываемым.

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