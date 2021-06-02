Карта Coinbase теперь поддерживает Apple Pay для удобного использования криптовалюты

Популярная платформа обмена криптовалютой Coinbase объявила сегодня, что карта Coinbase Card теперь поддерживает Apple Pay и Google Pay. Избранные клиенты будут приглашены из списка ожидания Coinbase Card, начиная с этой недели.

Coinbase Card — это дебетовая карта, поэтому регистрация не повлияет на ваш кредитный рейтинг, а плата за подачу заявки не взимается. После утверждения карты вы можете сразу же начать тратить деньги с помощью Apple Pay и Google Pay, даже до того, как физическая карта будет доставлена ​​по почте. Coinbase предлагает до 4% «криптовалютных вознаграждений» за покупки, сделанные с помощью карты.

Имейте в виду, что карта не позволит напрямую тратить криптовалюты, такие как биткойны. Coinbase автоматически конвертирует криптовалюту, которую вы хотите потратить, в доллары США и переводит средства на вашу карту Coinbase Card для покупок в Apple Pay и снятия средств в банкоматах. Плата за конвертацию будет применяться, как указано на веб-сайте Coinbase.

Источник — Astera.