Хотя Карл Пей, бывший основатель OnePlus Co, объявил о своем новом технологическом стартапе в начале этого года, его первый продукт еще не запущен. Но теперь чиновник раскрыл дополнительную информацию о своих наушниках Nothing Ear TWS в недавнем интервью.

В интервью CNet Карл Пей рассказал некоторые дополнительные подробности о запуске первого продукта стартапа и о проблемах, с которыми пришлось столкнуться в процессе разработки. Пей заявил, что компания изначально планировала запуск своих наушников в апреле 2021 года, хотя проблемы с начальными итерациями наушников Ear 1 TWS заставили компанию отложить запуск. Руководство подчеркнуло свое внимание к «прозрачным продуктам», которые органично впишутся в жизнь людей.

Таким образом, Ear 1 будет в основном прозрачным, даже в сочетании с зарядным устройством. Можно ожидать сплошной белый модуль в зарядном футляре, в котором также находится USB-порт для зарядки. Компания также будет включать красные и черные точки контакта, чтобы они соответствовали цвету наушников, что упростит определение того, в каких соответствующих гнездах в зарядном футляре находятся наушники. Кроме того, перевернутый пузырь в пластике будет удерживать бутоны на месте. Судя по всему, этим могли бы воспользоваться и любители крутить корпус целиком.

Наушники Nothing Ear TWS также впечатляюще поддерживают технологию беспроводной зарядки. Еще одним важным аспектом будет поддержка активного шумоподавления, так как наушники питаются от аккумуляторной батареи 570 мАч, которая также поддерживает быструю зарядку. Пей утверждал, что с включенным ANC пользователи могут рассчитывать до 24 часов автономной работы с чехлом и до 36 часов автономной работы с выключенным ANC. Кроме того, всего 10 минут зарядки наушников в футляре обеспечат от шести до восьми часов автономной работы, в зависимости от того, активен ли ANC.

Примечательно, что Пей заявил, что настоящие беспроводные наушники как первый продукт Nothing лучше всего подходят для нового стартапа и что в этом году ожидается поставка около 310 миллионов устройств. Он считал, что дифференциация наушников также важна, поскольку большинство наушников TWS на рынке обычно выглядят одинаково, «белые на ножке».

Источник — Astera.