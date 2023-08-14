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«Канобу»: спидраннер прошел Baldur’s Gate 3 за рекордные 10 минут

Автор На чтение 1 мин Просмотров 3 Опубликовано

Прошло менее двух недель с момента выпуска игры Baldur’s Gate III, и уже сейчас спидраннеры углубились в детали игровой вселенной и механики геймплея, разработав стратегии для быстрого прохождения. На данный момент рекорд установлен пользователем с ником Mae и составляет 10 минут и 3 секунды.

«Канобу»: спидраннер прошел Baldur’s Gate 3 за рекордные 10 минут

Суть спидрана заключается в изучении наилучших способов применения заклинаний в сочетании с определенными персонажами. С помощью высокой мощности прыжка, Mae успешно преодолела обширный участок континента и одолела боссов второго акта.

Следует отметить, что достижение третьего акта не является обязательным условием для завершения кампании.

Тем временем, Baldur’s Gate 3 заняла лидирующую позицию в списке наивысше оцененных ПК-игр по версии Metacritic, а ее пиковая популярность на онлайн-платформах приблизилась к Hogwarts Legacy.

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