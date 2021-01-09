Камеры в iPhone не получат значительных улучшений до 2022 года

Задолго до презентации новой линейки флагманов от Apple в сети появляются первые сообщения с подробностями об изменениях.

Некоторые из них в конечном итоге не оказываются слухами. Так, недавно известный аналитик Минг-Чи Куо (Ming-Chi Kuo) решил рассказать, чего стоит ждать в новых iPhone, которые будут представлены в 2021 году.

В частности, аналитик рассказал о камерах смартфонов, которые, как он заявляет, не получат серьезных улучшений до 2022 года.

Эксперт полагает, что камеры в устройствах 2021 года останутся такими же, как в iPhone 12. Более того, он заявляет, что американская компания даже не будет улучшать возможности камер своих аппаратов.

Уже известно, что поставщиками камер для новых iPhone в этом году будут компании Largan, Genius Electronic Optical (GSEO) и Sunny Optical.