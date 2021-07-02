Камеры Samsung Galaxy Z Fold3 подробно описаны в новой утечке

Ожидается, что Samsung анонсирует смартфон Galaxy Z Fold3 3 августа на мероприятии Unpacked. В преддверии его запуска мы ознакомились с основными характеристиками и рендерами телефона , а вчера мы получили подсказку о его внутреннем устройстве. Теперь камеры телефона были детализированы в утечке.

Ожидается, что Samsung Galaxy Z Fold3 будет использовать в общей сложности пять объективов камеры. Складное устройство от Samsung будет оснащено тремя 12-мегапиксельными объективами сзади, начиная с 12-мегапиксельного основного датчика Sony IMX555, 12-мегапиксельной 2-кратной телеобъектива и 12-мегапиксельного сверхширокоугольного объектива. Интересно, что сверхширокоугольный объектив будет иметь автофокусировку с определением фазы.

В развернутом виде под экраном будет 16-мегапиксельная камера для селфи. Это будет 16-мегапиксельная матрица Sony IMX471 с 1,0-микронными пикселями. В сложенном виде на дополнительном экране будет 10-мегапиксельная камера с дырочками.

Предыдущие утечки показали, что Galaxy Z Fold3 будет иметь 7,55-дюймовый основной дисплей и 6,23-дюймовый экран. Несмотря на то, что был анонсирован чип Qualcomm Snapdragon 888+, устройство по-прежнему будет работать на ванильном чипсете Snapdragon 888. Он будет работать в паре с 512 ГБ встроенной памяти.

Внутри он мог бы разместить батарею емкостью 4380 мАч, которая немного меньше по сравнению с предшественником, Galaxy Fold2. Ожидается, что устройство будет работать на Android 11 из коробки с OneUI поверх него.

Говорят, что с точки зрения доступности Galaxy Z Fold3 выйдет в августе на мировые рынки, включая США и Великобританию. Ожидается, что через несколько недель после глобального анонса телефон выйдет на рынок Индии.

Источник — Astera.