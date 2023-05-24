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Камеры планшета Microsoft Surface Pro X оказались нерабочими из-за просроченного сертификата

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Microsoft Surface Pro X получили нерабочие камеры, причина оказалась в просроченном сертификате, который не позволяет пользоваться датчиками изображения.
Флагманские планшеты Surface Pro X доставляют пользователям новые проблемы, пользователи пишут что у них при запуске камеры на экране высвечивается ошибка 0xA00F4271 или 0x80004005.

Причем ошибка возникает когда запускаешь и фронтальную, и основную камеру. Решить проблему переустановкой драйверов пока не удалось.

На форумах советуют переставить дату на 22 мая, чтобы заработали камеры, но тогда отказываются работать другие интернет службы. Причина отказа работы с камерами связана с истекшим сертификатом безопасности в Windows.

Microsoft Microsoft Surface Pro X с
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