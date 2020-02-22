Камеру Xiaomi Mi 10 сравнили с Huawei P30 Pro и Samsung Galaxy S10+

Xiaomi Mi 10 Pro сейчас занимает лидирующую позицию в рейтинге dxomark, и эта китайская новинка обошла все устройства, причем не только по фотосьемке, но также и качеству звука.

Но специалисты протестировали только старшую версию линейки, а ведь есть еще Xiaomi Mi 10, который как и Mi 10 Pro, получил 108 Мп камеру, но остальной набор датчиков уступает Pro-версии.

Блогер решил сравнить, как снимает Xiaomi Mi 10 в сравнении Huawei P30 Pro и Samsung Galaxy S10+, причем запись велась сразу на два смартфона.

В первом ролике сравнивают Mi 10 с Huawei P30 Pro, а вот во втором Mi 10 с Galaxy S10+.

В итоге Mi 10 так и не смог доказать, что он лучше, чем прошлогодние смартфоны, при этом он все-таки продемонстрировал некоторое превосходство в фото и видеосьемке.



