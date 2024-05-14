Камерофоны Huawei Pura P70 оценили в рублях

Группа М.Видео-Эльдорадо, ведущая российская компания в сфере электронной коммерции и розничной торговли электроникой и бытовой техникой, объявила о начале предзаказа на смартфоны серии HUAWEI Pura 70 в своих магазинах «М.Видео» и «Эльдорадо».

Эти модели оснащены усовершенствованной камерой, которая позволяет фиксировать быстро движущиеся объекты, подробно снимать ближние и дальние предметы, а также обладает 35-кратным макрозумом.

HUAWEI Pura 70 Ultra, одна из моделей, имеет инновационную выдвижную ультракамеру с сенсором CMOS размером 1 дюйм и самой широкой физической диафрагмой f/1.6 среди 1-дюймовых сенсоров.

С этим смартфоном можно снимать объекты, двигающиеся со скоростью до 300 км/ч, будь то гоночные автомобили на трассе или высокоскоростные поезда на магнитной подвеске. Механизм камеры способен выдержать 300 000 выдвижений и обладает водонепроницаемостью класса IP68, что позволяет погружать смартфон на глубину до 2 метров.

Смартфоны HUAWEI Pura 70 Pro и HUAWEI Pura 70 Ultra оснащены инновационным телемакрообъективом с большой диафрагмой f/2.1. Они поддерживают фокусное расстояние и 35-кратный макрозум, позволяя запечатлеть даже самые мельчайшие детали при слабом освещении.

Помимо этого смартфоны HUAWEI Pura 70 получили экран нового поколения HUAWEI X-True с высоким разрешением, плотностью пикселей 460 ppi и пиковой яркостью 2500 нит.

Тонкие корпуса моделей HUAWEI Pura 70 Pro и HUAWEI Pura 70 Ultra имеют толщину всего 8,4 мм, но при этом вмещают высокоемкую батарею на 5050 мАч и 5200 мАч соответственно. HUAWEI Pura 70 Ultra поддерживает проводную зарядку HUAWEI SuperCharge 100 Вт и обратную беспроводную зарядку 20 Вт.

Серия смартфонов HUAWEI Pura 70 работает на базе операционной системы Android и оснащена процессором последнего поколения.

Смартфоны линейки с 15 мая станут доступны для предзаказа, который будет длится до 22 мая. В этот период стоимость устройств будет варьироваться от 69 999 до 129 999 рублей в зависимости от модели, а в качестве подарка предложат наушники HUAWEI FreeBuds Pro 3.

В период с 23 мая до 30 июня в подарок к смартфонам будут доступны смарт-часы для моделей Pura 70 и Pura 70 Pro, а также наушники для HUAWEI Pura 70 Ultra.