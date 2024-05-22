Камера нового iPhone 16 Pro получит два 48-мегапиксельных датчика

Портал MacRumors сообщает, что ожидаемые модели смартфонов iPhone 16 Pro и 16 Pro Max будут обладать двумя 48-мегапиксельными камерами.

Сообщается, что флагманский iPhone 16 Pro Max будет оснащен новой основной камерой с разрешением 48 Мп, которая будет использовать сенсор Sony IMX903.

Эта камера получит многоуровневую конструкцию, 14-битный аналого-цифровой преобразователь, а также цифровую технологию регулировки усиления динамического диапазона и контроля шума (DCG).

С другой стороны, модель iPhone 16 Pro будет использовать датчик Sony IMX803 на 48 Мп от предшественника.

Кроме того, инсайдер утверждает, что оба варианта iPhone 16 Pro впервые будут оснащены ультраширокоугольной камерой на 48 Мп.

Предполагается, что третья камера, скорее всего, будет телеобъективом с разрешением 12 Мп.