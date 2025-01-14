Камера наблюдения Kami Vision за $99 распознает падения с точностью 99,5%

Компания Kami Vision представила камеру Fall Detect стоимостью 99 долларов, которая может распознавать падения с точностью до 99,5%, даже если объект частично скрыт.

Эта камера поддерживает двустороннюю аудиосвязь и отправляет оповещения родственникам или медицинским работникам.

В отличие от смарт-часов, которые требуют ношения на запястье, для работы камеры не нужно ее носить. Kami Vision, известная своими решениями для домашней безопасности и ухода за пожилыми людьми, разработала эту камеру, чтобы помочь пожилым людям оставаться независимыми.

Камера может поворачиваться на 360° и имеет поле обзора 87°. Она обеспечивает видео в реальном времени с разрешением 2,5k и 4-кратным увеличением.

Для использования функции обнаружения падений требуется подписка на Kami Home, стоимость которой варьируется от 4,24 до 16,25 долларов в месяц.

Эта камера может стать более привлекательной альтернативой дорогим носимым устройствам, обеспечивая при этом надежное наблюдение и безопасность.