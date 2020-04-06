Камера iPhone 12 Pro рассекречен до анонса

Apple свои новые смартфоны должна представить в сентябре, при этом по слухам, их выход на рынок может задержаться.

iPhone 12 Pro приписывают большое количество изменений, причем они будут не только под «капотом» смартфона, но также и в его дизайне.

На сайте Slashleaks раскрыли еще одну особенность серии iPhone 12 Pro.

Так, на сайте опубликовали эскизы нового iPhone. На предоставленном изображении в блоке основной камеры виден четвертый датчик, и это лидар, который сейчас можно встретить на планшете iPad Pro.

Лидар нужен для очень точного изменения глубины сцены.