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Камера Google Pixel 7a оказалась лучшей в недорогом сегменте смартфонов

Автор На чтение 1 мин Просмотров 38 Опубликовано

DxOMark протестировали камеру нового смартфона от компании Google.
Специалисты DxOMark взяли на тестирование Google Pixel 7a, который недавно был представлен. Оказалось, что в этом смартфоне очень хорошая не только камера, но и дисплей.

Экран Pixel 7a оказался лучше, чем в Samsung Galaxy S22 Ultra. Напомним, в устройстве среднего уровня установлен OLED-дисплей диагональю 6,1 дюйма с разрешением Full HD+ и кадровой частотой 90 Гц.

В категории дисплеев Google Pixel 7a разместился на 11 месте, а в качестве съёмке основной камерой смартфону присвоили 27 место. Стоит отметить, что на этом месте также находится iPhone 14 и 14 Plus.

Камера Google Pixel 7a оказалась лучшей в недорогом сегменте смартфонов Камера Google Pixel 7a оказалась лучшей в недорогом сегменте смартфонов

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