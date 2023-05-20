Камера Google Pixel 7a оказалась лучшей в недорогом сегменте смартфонов

DxOMark протестировали камеру нового смартфона от компании Google.

Специалисты DxOMark взяли на тестирование Google Pixel 7a, который недавно был представлен. Оказалось, что в этом смартфоне очень хорошая не только камера, но и дисплей.

Экран Pixel 7a оказался лучше, чем в Samsung Galaxy S22 Ultra. Напомним, в устройстве среднего уровня установлен OLED-дисплей диагональю 6,1 дюйма с разрешением Full HD+ и кадровой частотой 90 Гц.

В категории дисплеев Google Pixel 7a разместился на 11 месте, а в качестве съёмке основной камерой смартфону присвоили 27 место. Стоит отметить, что на этом месте также находится iPhone 14 и 14 Plus.