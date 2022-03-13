Какую приставку выбрать в 2022 году?

Для современных игровых приставок характерны качественная графика, большое разнообразие игр. Эти устройства, визуально и по техническим параметрам имеют сходство с системным блоком компьютера. Отличаются они лишь тем, что предназначаются для игр.

Сегодня представлено для продажи много товаров игровой индустрии. Жители Москвы могут купить игровые приставки на сайте https://gamerex.ru/ по оптимальной цене. Все предлагаемые в каталоге модели обладают отличным качеством. При выборе среди огромного многообразия возникает закономерный вопрос: какую приставку приобрести?

Жесткий диск: назначение

Большинство игровых приставок очень похожи по своим техническим свойствам. А когда в них присутствует жесткий диск, это дает возможность для хранения фильмов и игр. При помощи устройства можно просматривать DVD-фильмы, применяя его как мультимедийный проигрыватель. Причем, имеющийся на нем жесткий диск также играет положительную роль — его можно использовать для хранения своей любимой видеотеки.

Выбор изготовителя

Современные игровые приставки представлены на рынке тремя видами устройств от различных изготовителей, таких как:

PlayStation от Sony – очень популярные, подходящие для использования аксессуаров от других изготовителей;

Xbox от Microsoft, ранее других появившиеся в продаже, известные большим разнообразием игр;

Nintendo Wii от изготовителя Nintendo, применяемые для спортивных и казуальных игр, идеально подходящие для детского и семейного досуга.

Всеми игровыми приставками поддерживаются лишь игры, которые выпускаются именно для этих устройств. Основной комплект игровой приставки состоит из джойстика и самой консоли. Обычно это минимальный набор, который необходим при ежедневном применении, но для эксплуатации всего функционала игровой приставки этого мало. Чтобы пользоваться приставками, потребуются диски с играми, которые можно покупать по отдельности, или они могут присутствовать в комплектации.

Играть в приставку намного интересней с другими участниками, для этого существует большое количество игр. Оснащение игровых устройств камерами способствует взаимодействию с приставками посредством различных жестов, фраз, для чего и нужны эти камеры. Вместе с тем к приставкам возможно подключить наушники и микрофоны, что необходимо при общении в процессе онлайн игр.