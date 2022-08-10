Какой Антмайнер купить?

На сегодняшний день лидирующие позиции на рынке ASIC-майнеров занимают два производителя – компания Bitmain с серией Antminer и и компания MicroBT с линейкой Whatsminer. При выборе Антмайнеров надо исходить из соответствия конкретной модели своим потребностям с учетом приведенных ниже сведений.

Основные особенности Антмайнеров

Выпускаемое компанией Bitmain оборудование функционирует по принципу plug-and-play, т. е. требует минимальной настройки перед началом использования. На сайте Mininghelp.ru можно выбрать подходящую модель устройства для майнинга. Хотя предлагаемый этим производителем ассортимент включает в себя свыше шестидесяти моделей, у покупателей популярностью пользуется лишь серия S, предназначенная для майнинга биткойна и других криптовалют, которые основаны на алгоритме шифрования SHA-256. К наиболее востребованным моделям Bitmain Antminer относятся:

S9;

S11;

S17.

Antminer S9

Популярность к Antminer S9 пришла в результате стечения обстоятельств. Он появился на рынке в ноябре 2017 года, то есть почти одновременно с бурным ростом биткойна. Поэтому купить Антмайнер данной модели решили многие люди, ранее не интересовавшиеся криптовалютами, а также крупные венчурные инвесторы. К тому же на тот момент производительность данного майнера была одной из наиболее высоких – как минимум 13,5 терахеш в секунду. В сочетании с компактностью, экономичным потреблением электроэнергии (1,4 кВт) и небольшим весом (5,5 кг) он выглядел чрезвычайно привлекательно. В дальнейшем модель несколько раз усовершенствовалась, однако в настоящее время считается устаревшей.

Antminer S11

Хотя в конце 2018 года, когда вышел Antminer S11, ажиотаж вокруг майнинга затих, эта модель вызвала значительный интерес у покупателей. Причина состоит в удачном сочетании стоимости и характеристик. Цена этого майнера лишь незначительно превышает цену Antminer S9, а производительность при этом почти удвоена.

Antminer S17

Это поколение, представленное на протяжении 2019 года, включает в себя шесть моделей майнеров с производительностью 50-73 терахеша в секунду. Его популярность сопоставима с популярностью Antminer S21. В линейке Antminer S17 применяются семинанометровые чипы BM1397, обеспечивающие сочетание высокой производительности с относительно низким потреблением электроэнергии. Такие устройства имеют довольно большие размеры и вес около 10 кг.

Описанные выше Антмайнеры серии S отличаются простотой настройки. Кроме того, они, в отличие от моделей линеек Z/E/K, могут перенастраиваться с добычи одной криптовалюты на добычу других криптовалют.