Какие технологии вскоре появятся на службе у человека, рассказал Алексей Кузовкин

На службе у человека в «век технологий» скоро могут появиться многие вещи, о которых люди ранее не могли даже представить. Алексей Викторович Кузовкин, генеральный директор компании «Инфософт», экс-председатель совета директоров группы компаний «Армада», отмечает, что упростить жизнь человеку и довести все до автоматизма – главная цель технологичного будущего.

Например, полноценно заменить реальных людей в недалекой перспективе смогут роботы-доставщики. Работодатели смогут отказаться от услуг водителей, воспользовавшись автомобилями с автопилотом. Вполне вероятно, что в будущем человек сможет использовать баллончики со спреем, чтобы создавать гардероб на каждый день. Ученые уже создали спрей, который при нанесении на тело принимает вид одежды.

Все процессы будут автоматизированы и в магазинах. Каждая точка продаж будет иметь свое приложение, через которое покупатель сможет узнать все о товаре, сканировав его штрихкод. При выходе покупателя из магазина через магнитные стойки штрихкоды будут считываться, и денежные средства будут сниматься с карты.

Новым витком в расширении всемирной паутины интернета станет разработка 5G. Сигнал будет передаваться через спутники в космосе, интернет перестанет зависеть от вышек и будет быстрее в 40 раз.

Технологии в медицине постепенно позволят лечить у всех такие опасные болезни, как рак и СПИД. Будет решаема проблема близорукости – сейчас люди носят для улучшения зрения очки или линзы. Но уже сегодня в Китае ведется разработка контактных линз, которые после короткой операции позволят не только восстановить зрение полностью, но и улучшить его.

Востребованность технологических протезов для людей, у которых отсутствуют руки или ноги, велика. Сейчас ведутся разработки, которые позволят печатать на 3D-принтере протезы конечностей, а в перспективе – печени, легких и сердца.