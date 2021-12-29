Перечислены смартфоны Xiaomi, Redmi и Poco, которые обновятся до ОС MIUI 13

На большой презентации новых продуктов Xiaomi была представлена и фирменная оболочка MIUI 13. Первыми аппаратами с новейшей оболочкой стали представленные Xiaomi 12, Xiaomi 12 Pro и Xiaomi 12X.

Но MIUI 13 со временем доберется до большого количества моделей, и уже на следующий день после презентации платформы, ее смогут установить владельцы Mi Mix 4, Mi 11 Ultra, Mi 11, Mi 11 Lite 5G, Redmi K40 Pro и Redmi K40.

Обновление MIUI 13 рассчитано на три волны. Так, первая запланирована на январь-февраль, вторая на март-апрель, а третья начнется сразу же как обновят смартфоны второй волны.

Стоит напомнить, что зачастую обновление для смартфонов выходят с некоторыми задержками по причине большого количества найденных ошибок еще во время открытого тестирования.