Какие будущие смартфоны ждут нас в марте 2022 года: Apple, Samsung, Nothing, Xiaomi и другие

Мероприятие Mobile World Congress ( MWC ) 2022 началось 28 февраля, и мы уже видели несколько телефонов в первый день. Несмотря на это, у нас все еще есть длинный список телефонов, запуск которых запланирован на март. Как и каждый месяц, мы возвращаемся к нашему списку будущих смартфонов, и в этом месяце мы увидим выпуск смартфонов от таких брендов, как Apple, Samsung, Xiaomi, Huawei, OnePlus и других. Кроме того, в этом месяце ожидается выпуск первого смартфона Nothing.

Realme V25

Realme запланировала запуск смартфона Realme V25 3 марта в Китае. Говорят, что устройство представляет собой телефон OnePlus с ребрендингом. Он также рекламируется как модифицированная версия Realme 9 Pro 5G . Недавно телефон прошел Geekbench, и компания дразнила его характеристики.

Realme V25 будет иметь дизайн, похожий на грядущие OnePlus Nord CE 2 Lite и Realme 9 Pro 5G. Ожидается, что сзади будет тройная камера с двумя датчиками, расположенными вертикально друг за другом, а третий объектив будет смещен. Он может иметь 64-мегапиксельную + 2-мегапиксельную + 2-мегапиксельную установку сзади.

Смартфон будет оснащен SoC Snapdragon 695 в паре с 12 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ встроенной памяти. Он будет оснащен аккумулятором емкостью 5000 мАч с поддержкой быстрой зарядки 33 Вт.

Apple iPhone SE 3 5G

Apple назначила запуск на 8 марта, и ожидается, что на этом мероприятии компания представит Apple iPhone SE 3. Согласно отчету, iPhone SE 3 будет продаваться по привлекательной цене в 300 долларов.

Ожидается, что iPhone SE 3 будет иметь тот же дизайн, что и iPhone SE 2 , но будет иметь дисплей с вырезом, поддержку 5G и лучшее время автономной работы. Хотя спецификаций смартфона недостаточно, он, скорее всего, будет оснащен новейшим чипсетом A15 Bionic. Для тех, кто не знает, это тот же чипсет, что и в линейке iPhone 13 .

Серия Redmi Note 11 Pro

После запуска оригинальной серии Note 11 Redmi официально представит серию Note 11 Pro на индийском рынке 9 марта. Ожидается, что эта серия будет включать Note 11 Pro 4G и Note 11 Pro+ 5G. Ожидается, что прежняя модель будет стоить около рупий. 16 999 (~ 224 доллара США), в то время как последнее устройство может стоить рупий. 21 999 (~ 290 долларов США) в Индии.

Дуэт будет оснащен 6,67-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением FHD+ и частотой обновления 120 Гц. Ожидается, что Note 11 Pro 4G будет оснащен системой с четырьмя камерами 108MP + 8MP + 2MP + 2MP, тогда как Note 11 Pro+ 5G будет иметь систему с тройной камерой 108MP + 8MP + 2MP.

Note 11 Pro 4G будет работать на SoC MediaTek Helio G96 , а Note 11 Pro+ 5G получит SoC Snapdragon 695 . Серия будет оснащена аккумулятором емкостью 5000 мАч с поддержкой быстрой зарядки 67 Вт.

Серия Xiaomi 12

Официальный постер серии Xiaomi 12 показал, что серия дебютирует 15 марта на европейском рынке. В настоящее время неясно, будут ли выпущены все три телефона или только несколько избранных моделей.

Xiaomi 12, 12X и 12 Pro имеют OLED-экран и 50-мегапиксельные камеры. Xiaomi 12 и 12 Pro работают на флагманской SoC Snapdragon 8 Gen 1 , а Xiaomi 12X оснащен чипсетом Snapdragon 870 . Все три имеют большую батарею, а Pro поддерживает проводную зарядку мощностью 120 Вт и беспроводную зарядку мощностью 50 Вт.

OnePlus 10 Pro

Ожидается, что OnePlus выпустит свой флагман OnePlus 10 Pro на индийский рынок в этом месяце. К сожалению, точная дата запуска пока неизвестна, но говорят, что она прибудет во время Холи, поэтому ожидайте запуск примерно 15 или 16 марта.

OnePlus 10 Pro имеет новый дизайн с 6,7-дюймовым AMOLED-дисплеем 2K LTPO 2.0. Он имеет переменную частоту обновления от 1 Гц до 120 Гц. Смартфон оснащен тройной камерой на 48 Мп + 50 Мп + 8 Мп и одинарной селфи-камерой на 32 Мп.

Он оснащен мощной SoC Snapdragon 8 Gen 1 в сочетании с оперативной памятью LPDDR5 и внутренней памятью UFS 3.1. Он оснащен аккумулятором емкостью 5000 мАч и поддерживает быструю проводную зарядку мощностью 80 Вт и беспроводную зарядку мощностью 50 Вт.

Моtо G22

Moto G22 от Motorola стал частью многих утечек в последнее время. На самом деле, в Интернете появились даже его официальные рендеры. Это намекает на запуск уже в марте. Ожидается, что смартфон появится на разных рынках, включая Европу и Индию.

Moto G22 будет оснащен 6,53-дюймовым OLED-дисплеем с перфорацией и разрешением HD+ (720 x 1600 пикселей). Он будет иметь частоту обновления 90 Гц и дизайн с тонкой рамкой. Устройство будет оснащено четырьмя задними камерами на 50 Мп + 8 Мп + 2 Мп + 2 Мп, размещенными в уникальном модуле камеры.

Ожидается, что он будет поставляться с SoC MediaTek Helio G37 в сочетании с 4 ГБ оперативной памяти и 64 ГБ встроенной памяти. Он будет оснащен батареей емкостью 5000 мАч и будет работать на ОС Android 12.

Huawei Nova 9 SE

Ожидается, что Huawei Nova 9 SE появится на мировом рынке в этом месяце. Смартфон обещают с ультратонкими рамками и улучшенным дизайном.

Говорят, что смартфон представляет собой ребрендинг Honor 50 SE. При этом мы можем ожидать 6,78-дюймовый экран с частотой 120 Гц и сверхтонкими рамками. Он может поставляться с чипсетом MediaTek среднего класса и поддерживать технологию быстрой зарядки мощностью 66 Вт.

Смартфон Nothing

Одной из захватывающих новинок этого месяца станет смартфон Nothing. Ожидается, что компания Nothing выпустит свой первый смартфон к концу марта. Компания представит новый телефон в партнерстве с Qualcomm, поэтому мы можем ожидать чипсета Snapdragon внутри устройства.

Интересно, что смартфон Nothing будет похож на свои наушники TWS, а это означает, что он будет иметь прозрачный корпус. Несколько концептуальных изображений телефона показали сканер отпечатков пальцев, установленный сзади. Ожидается, что смартфон будет работать под управлением операционной системы Android.

Samsung Galaxy A13 4G, A33 5G, M23 5G, M33 5G, F23

Ожидается, что Samsung представит несколько устройств линейки телефонов A и M. В этом месяце ожидается запуск некоторых телефонов: Galaxy A13 4G , Galaxy A33 4G , Galaxy M23 5G , Galaxy M33 5G , Galaxy F23 .

A13 4G будет оснащен ЖК-экраном IPS и процессором Exynos 850 SoC . A33 5G будет поставляться с 6,4-дюймовой панелью AMOLED FHD+ и процессором Exynos 1200 SoC. Он также может дебютировать с Dimensity 720 SoC для некоторых рынков.

С другой стороны, ожидается, что M23 5G будет оснащен панелью AMOLED и камерами на 50 Мп. Он может иметь новый датчик Hynix с поддержкой оптической стабилизации изображения (OIS). Ходят слухи, что устройство оснащено процессором Snapdragon 750G и работает под управлением ОС Android 12. M33 5G будет поставляться с процессором Exynos 1200 SoC и 6,5-дюймовой панелью AMOLED с разрешением FHD+. Ожидается, что он будет оснащен 64-мегапиксельной системой с четырьмя камерами и может содержать гигантскую батарею емкостью 6000 мАч.

Ожидается также, что Samsung выпустит Galaxy F23 на индийском рынке. Он будет оснащен 6,4-дюймовой AMOLED-панелью с частотой 120 Гц и процессором Snapdragon 765G SoC . Ожидается, что он будет оснащен 48-мегапиксельной камерой и аккумулятором емкостью 5000 мАч. Он может прибыть менее чем за рупий. 20 000 (~ 265 долларов США) в Индии.

Vivo T1 Pro 5G

Vivo уже запустила Vivo T1 5G в Индии. Теперь ожидается, что компания представит в стране Vivo T1 Pro 5G. Некоторые сообщения показывают, что телефон может дебютировать в апреле этого года, однако смартфон может появиться к концу марта.

Характеристики Vivo T1 Pro 5G на данный момент неизвестны, но ожидается, что он предложит отличные характеристики по доступной цене. Как и T1 5G, T1 Pro 5G также будет эксклюзивным онлайн-смартфоном. Мы можем ожидать, что устройство будет иметь лучший дисплей по сравнению с T1, обновленный чипсет и более высокую скорость зарядки.

Micromax В 2, В 2С

Ожидается, что Micromax выпустит новые смартфоны в этом месяце. Компания может запустить In 2 и In 2C к концу марта. По слухам, Micromax In 2 оснащен 6,5-дюймовым ЖК-дисплеем IPS с частотой обновления 90 Гц и разрешением FHD+. Ожидается, что он будет оснащен тройной камерой на 48 Мп и селфи-камерой на 8 Мп. Он может поставляться с большой батареей емкостью 5000 мАч с поддержкой быстрой зарядки 18 Вт.

С другой стороны, In 2C был замечен в утечках и имеет UNISOC T610 SoC. Это будет смартфон начального уровня и, вероятно, будет стоить менее рупий. 10 000 (~ 133 доллара США) в Индии.